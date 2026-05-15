92歳・黒柳徹子、“部屋”でご機嫌に歌う「うれしい！」 CMでおなじみ“名曲”を三味線演奏に合わせ
テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）が15日放送され、黒柳徹子が三味線にあわせて歌う一幕があった。
【動画・写真】す、すごい…！水中ヨガを行いプールにプカプカと浮かぶ黒柳徹子
この日のゲストは三味線奏者の上妻宏光。上妻が、18歳の息子とニューヨークで演奏した話から、黒柳は「ちょっと弾いていただいていいですか？何か…」とおねだり。上妻は笑いながら「そしたらアメリカでも弾いたこういう…」と、ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』の楽曲で、日本では、JR東海『そうだ京都へ行こう』のCMでも知られる「My Favorite Things」を三味線で披露。
するとその軽快なメロディーに、黒柳は笑顔で「ラーラーラ ラーラーラ ラーラーラ ラー ラーラーラ♪」とご機嫌に一節歌い、「喜んだ？（ニューヨークの）お客さま？」とすぐに質問。上妻は「喜んでいただきました」と返すと、黒柳は「My Favorite Things！うれしい！」と笑顔で曲名を紹介。その後すぐに「ちょっとCMです」と振った。
この演奏＆熱唱に「ジュークボックス化する徹子の部屋」「徹子さん今日は生三味線聴けて楽しそう」などの反響が寄せられている。
なお黒柳は、4月30日放送の同番組でも、ゲストのちゃんみなの「ハレンチ」を上機嫌に歌う一幕があり、Xでは「チャーミング」「徹子さんすご」などの反響が寄せられていた。
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この日のゲストは三味線奏者の上妻宏光。上妻が、18歳の息子とニューヨークで演奏した話から、黒柳は「ちょっと弾いていただいていいですか？何か…」とおねだり。上妻は笑いながら「そしたらアメリカでも弾いたこういう…」と、ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』の楽曲で、日本では、JR東海『そうだ京都へ行こう』のCMでも知られる「My Favorite Things」を三味線で披露。
この演奏＆熱唱に「ジュークボックス化する徹子の部屋」「徹子さん今日は生三味線聴けて楽しそう」などの反響が寄せられている。
なお黒柳は、4月30日放送の同番組でも、ゲストのちゃんみなの「ハレンチ」を上機嫌に歌う一幕があり、Xでは「チャーミング」「徹子さんすご」などの反響が寄せられていた。