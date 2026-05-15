【アナグラムクイズ】解けるとスッキリ！ 「み い ん く り の」を並び替えると？ 最後の文字は「ん」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭の中で文字を動かして、正しい言葉を見つけるパズルです。1分以内にひらめくことができれば、あなたの脳の柔軟性はバッチリ！ 集中力を研ぎ澄ませて、隠れた単語を探し出しましょう。
み い ん く り の
ヒント：最後の文字は「ん」
答えを見る
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▼解説
「みりん」や「くり」などの断片に惑わされず、正解を見つけられましたか？ 船や飛行機を動かすメンバーを指す「乗組員」が正解です。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭の中で文字を動かして、正しい言葉を見つけるパズルです。1分以内にひらめくことができれば、あなたの脳の柔軟性はバッチリ！ 集中力を研ぎ澄ませて、隠れた単語を探し出しましょう。
問題：「み い ん く り の」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
み い ん く り の
ヒント：最後の文字は「ん」
答えを見る
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正解：のりくみいん正解は「のりくみいん」でした。
▼解説
「みりん」や「くり」などの断片に惑わされず、正解を見つけられましたか？ 船や飛行機を動かすメンバーを指す「乗組員」が正解です。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)