バラバラに並んだ6つのひらがなを並び替えて、正しい単語を導き出しましょう！ 制限時間は1分です。一見すると意味不明な文字列の中に、誰もが知っているあの言葉が隠れています。頭を柔らかくして、正解を目指してチャレンジしてみてください！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

頭の中で文字を動かして、正しい言葉を見つけるパズルです。1分以内にひらめくことができれば、あなたの脳の柔軟性はバッチリ！ 集中力を研ぎ澄ませて、隠れた単語を探し出しましょう。

問題：「み い ん く り の」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

み い ん く り の

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：のりくみいん

正解は「のりくみいん」でした。

▼解説
「みりん」や「くり」などの断片に惑わされず、正解を見つけられましたか？ 船や飛行機を動かすメンバーを指す「乗組員」が正解です。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)