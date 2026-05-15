【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは九州の名湯
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、休日の朝のゆったりとした習慣、地域で愛されるコク深い味わいの料理、そして壮大な自然に囲まれた九州の名湯という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
お□□き
み□□でん
あ□□んせん
ヒント：休日などでゆっくり目覚めること、日本伝統の発酵食品のつゆで煮込んだ味わい深い郷土料理、そして広大なカルデラで知られる熊本県の観光スポットにある癒し施設を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そお」を入れると、次のようになります。
おそおき（遅起き）
みそおでん（みそおでん）
あそおんせん（阿蘇温泉）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、朝のゆったりとした習慣を指す言葉、こっくりとした味わいが人気の郷土料理、そして九州を代表する名湯を組み合わせました。共通の「そお」という音が、静かな休日の目覚めから、湯気が立ち上る食卓の風景、さらに大自然に抱かれた旅のひとときまでを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、休日の朝のゆったりとした習慣、地域で愛されるコク深い味わいの料理、そして壮大な自然に囲まれた九州の名湯という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□き
み□□でん
あ□□んせん
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正解：そお正解は「そお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そお」を入れると、次のようになります。
おそおき（遅起き）
みそおでん（みそおでん）
あそおんせん（阿蘇温泉）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、朝のゆったりとした習慣を指す言葉、こっくりとした味わいが人気の郷土料理、そして九州を代表する名湯を組み合わせました。共通の「そお」という音が、静かな休日の目覚めから、湯気が立ち上る食卓の風景、さらに大自然に抱かれた旅のひとときまでを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)