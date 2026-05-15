TVアニメ『名探偵コナン』のヒロイン・毛利蘭役などで知られる、声優の山崎和佳奈さんが亡くなっていたことがわかりました。61歳でした。

【映像】生前の山崎和佳奈さん

5月15日、所属事務所は公式サイトで「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお、通夜及び告別式は、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。ご諒怨のほどお願い申し上げます」と発表しています。

山崎さんの訃報に、名探偵コナンの原作者・青山剛昌さんは、「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」とコメント。

ファンからも、「蘭姉ちゃんのエピソードが大好きでした。ご冥福をお祈りします」「声聞けないの寂しすぎる…」「めっちゃ大好きなのに…悲しい…」などのコメントが寄せられています。

山崎和佳奈さんは、TVアニメ『緊急発進セイバーキッズ』で声優デビュー。『ひみつのアッコちゃん』の加賀美あつ子役や、『ママレード・ボーイ』の秋月茗子役など、数々の人気作に出演してきました。（『ABEMA NEWS』より）