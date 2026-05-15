女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のKANON（24）が15日までに自身のインスタグラムを更新。アップヘアでシックなワンピースに身を包んだ姿を公開した。

「Miu Miu Jazz Club Tokyo」と、イタリアのブランド・ミュウミュウが東京・銀座ストアのリオープンを記念して13日に開催したカルチャーイベントのタイトルをつづり、アップヘアにブラウンのワンピースでグリーンのミュウミュウのバッグを手にしている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「圧倒的美、、、、！モデルさんすぎる」「素敵素敵素敵素敵！！！！」「リーダーズの時とまた違った印象で、誰？！ってなった」「綺麗 どんな髪型、メイクでも似合う」「いつもと違う洋服、メイク、ヘアスタイル…良い…やっぱり美人」などの声が寄せられている。

新しい学校のリーダーズは、2015年に当時高校生だったMIZYU（みぢゅ、27）、中学生だったRIN（りん、24）、SUZUKA（すずか、24）、KANON（かのん、24）で結成。セーラー服姿と「個性と自由ではみ出していく」の合言葉に活動し、20年に人気に火が付いて、米国が拠点のレーベルと契約、世界デビューした。同年にリリースした「オトナブルー」が海外から“逆輸入”される形で、日本でも大ヒット。特にメロディーに合わせて首を左右に振る“首振りダンス”が大バズリした。