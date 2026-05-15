「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが亡くなったことを受け、「コナン」出演声優が続々と追悼のコメントを寄せた。

工藤新一役の山口勝平は自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「訃報を聞いた時、嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった」と絶句。「自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」と心境を記し、「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」と山崎さんにメッセージを寄せた。

蘭の親友・鈴木園子役の声優・松井菜桜子は「『蘭…あたしは一生友達だからね』」とＸを書き出し「皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした。そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と感謝し、「＃変わらぬ関係 ＃毛利蘭 ＃山崎和佳奈」とハッシュタグをつけた。

安室透の愛犬・ハロの声を演じた声優の潘めぐみはＸで思い出を回顧し「ときどき家に遊びにきてくれて。現場でお会いしたときもいつも笑顔と優しいお声で」と親交を明かし「子供の頃から今もずっと和佳奈さんは、蘭姉ちゃんです。来年の映画で、お声、聴きたかったなぁ」と悲しんだ。

コナンのクラスの副担任・若狭留美役の声優、平野文はＸで「蘭ねーちゃんが、バイバイも言わずに消えちゃった…。山崎和佳奈さんよぉ」と天国の山崎さんに呼び掛け、「昨年８月の舞台では、長屋の女房という、蘭ねーちゃんとは全く違うお役をたっぷりと魅せてくださったというのに。もう思い出話しかできないなんて。泣かせないでよ…」とつづった。

山崎さんは２月に病気療養のため、当面の間、活動休止することを発表。そしてこの日、所属する青二プロダクションや「名探偵コナン」の公式サイトで、山崎さんが４月１８日に亡くなったことを報告した。６１歳だった。「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく２０２６年４月１８日永眠いたしました」と訃報を伝えた。毛利蘭役の後任は、３月１４日放送分から代役を務めている岡村明美が引き続き担当することも発表された。

「名探偵コナン」のサイトで原作者・青山剛昌氏のコメントを掲載。青山氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と打ちひしがれた。

山崎さんは神奈川県出身。同志社大学卒業後、立石ソフトウェア（現オムロンデジタル株式会社）に就職。声優養成所「青二塾」の大阪校に通いながら、声優を目指した。青二プロダクションのオーディションに合格したため、会社を辞めて上京。１９９１年にテレビアニメ「緊急発進セイバーキッズ」の天神林ラン役で声優デビューした。

「ママレード・ボーイ」の秋月茗子役を始め、「戦国無双」の阿国、ねね役、「デッド オア アライブ」のあやね役などの声を担当。フジテレビ系情報番組「おはよう！ナイスデイ」同「とくダネ！」の生ナレーション、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」のナレーションを担当した。