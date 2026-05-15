楽天の金子京介内野手（２２）が１５日、支配下に昇格することが決まった。石井一久ＧＭ（５２）がソフトバンク戦（楽天モバイル最強）前に取材対応。「直近で（１軍に）上げるとか短期的なことだけではなくて、いろんな部分で思惑がある。１００打席いかない中で５本以上、（本塁打を）打っている。それだけ、そういう魅力を持っている打者。１００打席以上あげたいという部分もある。支配下に上げていろんなところを鍛えていかないといけない」と期待を込めた。

支配下に昇格することで金子の打席数確保はもちろんのこと、他の育成選手の起用にもプラスに働く面もある。現在、育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と決まっており、育成選手の出場機会の確保が難しい面があった。石井ＧＭは「金子がそっち（支配下）に行くことによって、（育成の）大坪だったり、幌村とかも打席の確保、違う部分ができる。その一方で（金子も）やらないといけないこと、まだなかなかコンタクト率っていうのも少し弱いとこがある。そういう意味では、やっぱり支配下に上がった方が打席の確保もできるし、成長も促せるし、他の育成選手も成長の部分もスペースは空けられる」と意図を説明した。

支配下選手は上限の７０人に到達。それでも石井ＧＭは「別にそこに解決方法がないわけでもないんで。あんまり大きく捉えてません。それよりは、さっき言った育成の部分で金子だけじゃなくて、いろんなとこに加速力はつくかなと思います」と語った。

金子は神奈川大から２５年の育成ドラフト４位で入団。１８６センチ、１００キロの体格で長打力が持ち味の右の大砲だ。ファーム・リーグでは３４試合に出場して打率２割３分４厘、７本塁打、２１打点をマークして、猛アピールしていた。背番号は１３４から９８に変更されることが決定。金子は「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです。ここまで関わってくださった皆さんには感謝しかありません。１軍でホームランを打てるように頑張ります」とコメントした。