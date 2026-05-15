

6月13日・14日に明豊高校と招待試合

香川県高等学校野球連盟は、6月13日・14日に高松市のレクザムスタジアムで大分県の明豊高校を招いた招待試合を行うと発表しました。

香川県高野連は、香川県の高校野球のレベルアップを目的に、毎年この時期に県外の強豪校を招いた招待試合を行っています。明豊は、2025年夏の甲子園に5年連続11回目の出場を果たすと、2勝してベスト16まで勝ち上がりました。

香川県からは、2026年春のセンバツに出場した英明と、春の県大会の上位3校（高松商、尽誠学園、蓬莱）が出場します。

【試合予定】

＜13日（土）＞

第1試合（9:30-） 明豊 対 英明

第2試合（12:30-） 明豊 対 蓬莱

＜14日（日）＞

第1試合（8:30-） 明豊 対 高松商

第2試合（11:30-） 明豊 対 尽誠学園

また13日の第2試合と14日の第1、第2試合の始球式は、当日訪れた小学生の中から抽選で選ばれます。



さらに13日の第2試合終了後には、明豊と蓬莱の野球部員たちが観戦に来た小学生以下の子どもたちとキャッチボールなどで触れ合うイベントも予定しているということです。