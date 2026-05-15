都築電気<8157.T>は後場急伸している。きょう午後０時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１０７０億円（前期比３．２％増）、営業利益予想は８７億円（同６．４％増）、最終利益予想は５７億５０００万円（同１１．２％減）とした。年間配当予想は中間・期末各９５円の合計１９０円（前期実績は１２６円）を見込んでおり、営業増益の見通しや株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。ＩＣＴに対する堅調な投資意欲が続くとみる。最終利益は前期の有価証券売却の反動により減益の見通し。



同時に２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）を発表した。中計では付加価値部分となるエンジニアリングサービスの拡大を進め、２９年３月期に売上高１２００億円、営業利益１２０億円の達成を目指す。あわせて長期ビジョンにおける３３年３月期営業利益目標を当初の１００億円から１８０億円に上方修正した。また、株主還元方針の変更を開示。２７年３月期から連結配当性向の目安を従来の４０％から６０％、下限とする株主資本配当率（ＤＯＥ）を３．５％から６．０％に引き上げた。



出所：MINKABU PRESS