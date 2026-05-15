CUTIE STREETが、5月27日にリリースする両A面3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』より、「キュートなキューたい -TVsize-」を本日5月15日に先行配信した。

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本楽曲は、テレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマに使用。世界を冒険するワクワク感や大切な仲間との絆を、リズミカルかつポップなサウンドに落とし込んだ一曲で、歌詞は同作の世界観を感じられるものとなっている。

また、本楽曲は本日放送の『ポケットモンスター音楽祭』（テレビ東京系）で初披露されるほか、5月16日にはMVのティザー映像も公開予定だ。

さらに、3rdシングルCDの店舗別特典絵柄を公開。応援店で初回限定盤を購入すると先着でデジタルサイン入りA4ポスターが、CUTIE盤、STREET盤、アニポケ × きゅーすと盤、通常盤を購入すると、生写真が全5種からランダムで1枚特典として配布される。詳細はオフィシャルサイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）