米津玄師2026 NHKサッカーテーマ「烏」配信リリース決定！Lyric Visualおよび新アーティスト写真も公開

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米津玄師が、2026 NHKサッカーテーマとして書き下ろした新曲「烏」（読み：からす）が、6月15日に配信リリースされることが決定した。併せて、Lyric Visual（Short ver.）と、あらたなアーティスト写真2点も解禁。日本時間6月12日の『FIFAワールドカップ2026』開幕に向け、楽曲リリースへの期待がいちだんと高まることとなった。

PHOTO BY Yohji Uchida

■「烏」1コーラス映像も公開中

新曲「烏」が配信リリースされる6月15日は、サッカー日本代表が『FIFAワールドカップ2026』初戦・オランダ戦（日本時間・同日午前5時キックオフ）を迎える日。日本のワールドカップの始まりに「烏」が寄り添う一日となる。

なお、Spotify / Apple Musicでは、5月15日より「烏」の事前登録（Pre-add / Pre-save）がスタート。事前登録をすると、楽曲リリース後にライブラリへ自動追加される。

5月10日放送のNHK『サンデースポーツ』内で初解禁された「烏」1コーラス映像も、NHKサッカー公式Xにて公開中。FIFAワールドカップやJリーグ、子供たちのサッカーシーンで構成された本映像は、楽曲とサッカーが交わる瞬間を切り取った内容となっている。

■リリース情報

2026.06.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「烏」

■関連リンク

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/