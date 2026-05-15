ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美が在籍する勇志国際高校（千葉県流山市）が14日、公式インスタグラムを更新。1日に開催された同選手の「オリンピック祝賀会」の様子を投稿、特別映像を公開した。五輪のフリープログラム後に披露し、すっかりトレードマークとなった“首傾げポーズ”も収められ、大きな反響を呼んでいる。

■BGMには大ファンNiziUの楽曲

五輪祝賀会は中井が通う勇志国際高校の主催で、1日に行われた。当日は同校の生徒、保護者ら213名が駆け付け、五輪での活躍を祝福した。

今回公開された特別映像には、すっかりトレードマークとなった“首傾げポーズ”を披露する姿や、スキップしながら舞台に登場するキュートなシーンが散りばめられている。

また、舞台裏に控える中井がムーンウォークを真似する場面のほか、メダルを片手に弾ける笑顔をカメラに向ける瞬間などが収められている。

BGMには中井が大ファンと公言するNiziUの楽曲「Step and a step」が使われ、ファンも大満足の構成となっている。

■「スケート界のアイドル」という声も

映像には、中井のスケート衣装をまとった犬のぬいぐるみがプレゼントされるシーンも登場するが、これは中井が以前「チワワを飼いたい」と言っていたことを担任の先生が覚えていたことから実現したサプライズだという。

この投稿を見たファンからは「もう天使だわ」「スケート界のアイドル」「第二の浅田真央ちゃん」「めちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

当日の祝賀会では、最後に中井が挨拶。「さらに高い目標に向かい、より成長した姿をお見せできるよう努力していきます」などのメッセージを伝えたという。

先月27日に誕生日を迎え、18歳となった中井。今年の活躍にも期待が集まっている。