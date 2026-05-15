【RIZIN】6・6仙台大会のABEMA PPV販売開始 扇久保博正vs.神龍誠“因縁の王座戦”
6月6日開催の『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（ゼビオアリーナ仙台）を全試合生中継するABEMAのPPV視聴チケットが、きょう15日より発売開始した。本大会は、RIZINフライ級王座をかけて王者・扇久保博正と挑戦者・神龍誠の因縁のタイトルマッチが行われる。
【煽りV】「誠、ボコボコにしてやるよ」「上等じゃねぇか！」扇久保vs.神龍“因縁の王座戦”
扇久保は昨年大みそかの『RIZIN師走の超強者祭り』で行われたフライ級グランプリの決勝で、元谷友貴を下してフライ級ベルトを獲得。その初防衛戦として、24年7月『超RIZIN.3』で対戦した神龍とのリマッチが決定した。
神龍は先月12日開催の『RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』で、エンカジムーロ・ズールーに1ラウンド一本勝ちを収める圧巻のパフォーマンスを披露。試合後に扇久保を呼び込み「俺とやるしかないっしょ、どうタイトルマッチ」と挑発。扇久保も「6月ボコボコにしてやる」と言い放つと、神龍の胸を押して乱闘寸前となり会場を騒然とさせた。
そのほか、元谷友貴vs.トニー・ララミー、矢地祐介vs.ISAO、“ブラックパンサー”ベイノアvs.芳賀ビラル海、酒井リョウvs.貴賢神、直樹vs.黒井海成、冨澤大智vs.加藤瑠偉、赤田功輝vs.井上聖矢などが行われる。
視聴チケットは、前売りが6月5日午後11時59分まで5500円、当日が6月6日午前0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は6月7日午前0時から6月11日午後9時まで4400円で販売される。購入者特典は、大会当日の写真を使用したフライ級タイトルマッチ「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。
【煽りV】「誠、ボコボコにしてやるよ」「上等じゃねぇか！」扇久保vs.神龍“因縁の王座戦”
扇久保は昨年大みそかの『RIZIN師走の超強者祭り』で行われたフライ級グランプリの決勝で、元谷友貴を下してフライ級ベルトを獲得。その初防衛戦として、24年7月『超RIZIN.3』で対戦した神龍とのリマッチが決定した。
そのほか、元谷友貴vs.トニー・ララミー、矢地祐介vs.ISAO、“ブラックパンサー”ベイノアvs.芳賀ビラル海、酒井リョウvs.貴賢神、直樹vs.黒井海成、冨澤大智vs.加藤瑠偉、赤田功輝vs.井上聖矢などが行われる。
視聴チケットは、前売りが6月5日午後11時59分まで5500円、当日が6月6日午前0時から午後11時59分まで6000円、アーカイブ視聴は6月7日午前0時から6月11日午後9時まで4400円で販売される。購入者特典は、大会当日の写真を使用したフライ級タイトルマッチ「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」。