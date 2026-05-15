U-17女子アジアカップ

サッカーAFC U-17女子アジアカップ2026の準決勝が14日に中国で行われ、日本代表がオーストラリア代表に4-0で勝利した。後半29分には、17歳のFW大田ありす（INAC神戸レオンチーナ）がダメ押しとなる4点目。目の覚めるようなミドルシュートにファンからは、「これぞ日本の10番」「めっちゃいいゴール」といった声が上がっている。

グループリーグで5-0と大勝した相手との再戦。圧巻だったのは、後半に10番を背負う大田が決めたダメ押しゴールだ。

左サイドの攻防の末に、ボールを中央へ送った日本。これをペナルティアーク手前で受けた大田は、ワントラップしてから右足を迷いなく振りぬいた。相手の隙をついた強烈な一撃は、ゴール左隅に突き刺さった。大田は、大量リードからか淡々と味方と喜びを分かち合っていた。

この衝撃ゴールをAFC女子サッカー公式Xが動画で投稿すると、日本ファンから驚きの声があがった。

「大田ありす選手のミドル。目の覚めるゴラッソ！」

「これまた良いミドルシュート決めてる」

「これは凄いシュートではないでしょうか！」

「やっぱリトルもヤングもうまいよなぁ」

「素晴らしい！！」

「これぞ日本の10番！ 我らのありす」

「気持ちの入ったええゴール」

「めっちゃいいゴールなのにクールだな」

日本は3分に相手のオウンゴールで先制点をあげると、栗田七海も2ゴール。3大会連続の決勝進出を果たし、17日の決勝に進んだ。前回大会の決勝で敗れた北朝鮮代表と対戦する。



（THE ANSWER編集部）