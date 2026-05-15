『風、薫る』見上愛の素顔を河合優実、上坂樹里の秘話を高石あかりが語る あすの『土スタ』は那須から生放送
あす5月16日13時50分から生放送される『土スタ』（NHK総合）に連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でダブルヒロインを務める見上愛と上坂樹里がゲスト出演。朝ドラの舞台・栃木県那須から公開生放送で届ける。
【写真】きょうの『風、薫る』を写真で振り返り！
16日放送の『土スタ』では、見上と上坂の名バディが誕生するまでをプレイバック。さらに、りん（見上）と直美（上坂）の“運の悪さ”を振り返る、視聴者からのメッセージと共にみんなでツッコもうのコーナーも。
さらに「実は…大学の同期です」という学友・河合優実が、見上の“作り手としての素顔”を語る。上坂の事務所の先輩・高石あかりが、「主演決定の瞬間に、私いました！」と上坂樹里との“あの瞬間”秘話を明かす。
『土スタ』「『風、薫る』名バディ誕生！スペシャル in 那須」は、NHK総合にて5月16日13時50分放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】きょうの『風、薫る』を写真で振り返り！
16日放送の『土スタ』では、見上と上坂の名バディが誕生するまでをプレイバック。さらに、りん（見上）と直美（上坂）の“運の悪さ”を振り返る、視聴者からのメッセージと共にみんなでツッコもうのコーナーも。
さらに「実は…大学の同期です」という学友・河合優実が、見上の“作り手としての素顔”を語る。上坂の事務所の先輩・高石あかりが、「主演決定の瞬間に、私いました！」と上坂樹里との“あの瞬間”秘話を明かす。
『土スタ』「『風、薫る』名バディ誕生！スペシャル in 那須」は、NHK総合にて5月16日13時50分放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記