クリーム頬張れーーーッッ♡【ローソン】食べたら沼？！「新・スイーツ」

【ローソン】から、「くりーむパン」で有名なあのお店とコラボしたパンやスイーツが登場。2026年4月21日より2週連続で、販売を開始しました。今回は、その中からマニアが実食した、おすすめ「新・スイーツ」をピックアップ。期間限定販売なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。

あの有名店が監修したスイーツ！

2026年4月21日からローソンで販売がスタートした、広島生まれのスイーツパン専門店「八天堂」が監修したスイーツ & パン。@masaki_19740913さんが実食したのは、「ふわふわカスタードサンド」です。いつもの「ウチカフェスイーツ」とは少し異なるレトロな趣のあるパッケージは、八天堂コラボならでは。ちょっと甘いものが食べたい時に、ついつい手が伸びてしまいそう。価格は、\248（税込）。

ふわふわ生地に2種のクリーム

見た目からふわふわ感が伝わってくる生地でサンドしたのは、バニラビーンズ入りのカスタードクリームとホイップクリーム。ひと口で2種類のクリームが味わえます。公式サイトによると、「生地は卵白を使用したふわふわ仕立て」とのこと。ふわふわ生地と2種類のクリームが溶け合う美味しさに、期待が高まります。クリームを使ったスイーツが好きな人は、ぜひチェックしてみて。

見た目もおしゃれなタルト

とろけるカスタードの甘さをしっかり感じたい時には、「とろ～りカスタードタルト」がおすすめです。小さめサイズのタルトなので、おうちカフェにもぴったり。お気に入りの豆を挽いて入れるコーヒーや、ちょっぴり特別感のある紅茶等と合わせれば、ワンランク上の時間が満喫できそう。見た目がおしゃれで個包装になっているので、差し入れとして選んでも喜ばれるかもしれません。

とろけるカスタードを味わってみて

構成は、タルト生地にほろ苦いカラメルとカスタードホイップをオン。ぽてっとしたシルエットのカスタードホイップの中には、とろりととろけるカスタードが入ってます。@masaki_19740913さん曰く、「クリームがとろ～り」「カスタードクリームもとろ～り」「半分にカットしたら食べる時大変です」とのこと。小さめながら、“クリームを頬張りたい気分”をしっかり満たしてくれそうです。\254（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A