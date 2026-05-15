巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１５日、ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）から今季初めて１軍に合流し、試合前練習から東京ドームに姿を見せた。春季キャンプ序盤に右ふくらはぎを肉離れして出遅れていたが、故障も癒えて２軍で好調を維持して１軍のチャンスが巡ってきた。

今季の浅野はキャンプは２軍スタート。２月５日、１軍の練習に参加した際に右ふくらはぎを肉離れした。３月末に実戦復帰し、猛烈に巻き返した。ファーム・リーグでは２８試合に出場し打率２割９分５厘。１０日のロッテ戦（江戸川）では今季初本塁打を放ち、直近５試合では１５打数６安打で打率４割と状態を上げている。１４日に行われたＤｅＮＡ戦にも「５番・ＤＨ」で出場し、３回２死二、三塁の第２打席では中前に２点適時打。送球間に二塁を狙って頭から滑り込むなど、アグレッシブなプレーを見せており「今、ファームでしっかり準備をして、いい感じで行けている。１軍だからって何かを変えることなく、本当にいつもの通りの準備をして、試合に入って。打席でもいつも通りやっていけばいいのかなと思っています」と意気込んでいた。