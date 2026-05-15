◆米大学野球 カリフォルニア大バークレー校―スタンフォード大（１４日、米カリフォルニア州バークレー＝ステュゴードンスタジアム）

スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が１４日（日本時間１５日）、敵地のカリフォルニア大バークレー校（ＵＣバークレー）戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、右前適時打などで６回までに３打点を挙げた。

初回第１打席では、無死満塁で押し出し四球を選び、先取点を挙げた。相手先発が制球に苦しみ、死球、右前安打、四球で無死満塁。麟太郎はストレートの四球を選び、あっけなく先制に成功した。

２回２死の第２打席は三振。４回１死二、三塁の第３打席では一ゴロの間に三塁走者が生還し２打点目。６回２死三塁の第３打席では一、二塁間を破る適時打で６―２と突き放した。

今カードがレギュラーシーズンの最終戦。私立の雄スタンフォード大と公立トップのＵＣバークレーは、学術面やスポーツなど全米を代表するライバル関係の一つ。前日までスタンフォード大はＡＣＣカンファレンス１０位。来週からのポストシーズン（カンファレンストーナメント）は全１６校が出場する新方式だが、初戦免除となる上位８シード入りを果たすためにも、この宿敵との３連戦は一つも落とせない戦いとなっている。

麟太郎は９日の北カロライナ州立大戦でチームトップの１６号本塁打を放った。ＭＬＢトップクラスの打者に匹敵する、飛距離１４５メートルの右越え場外弾だった。

昨秋のＮＰＢドラフトではソフトバンクから１位指名を受けた麟太郎だが、スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっている。７月中旬の全米ドラフトの結果を受けて進路を決定する見込みとなっている。