ディズニーストアに、これからの季節に活躍するウォーターボトルやタンブラーが登場。

合わせて使いたい、保冷巾着や保冷バッグといったおでかけ時に活躍する注目の雑貨も紹介していきます☆

ディズニーストア「暑い季節のおすすめグッズ」

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：

・http://disneystore.jp/home/drinkware/new/

・http://disneystore.jp/cool-items/new/

ディズニーストアから、毎日の水分補給をサポートするウォーターボトルやステンレスボトルが登場。

さらに、遊び心あふれる仕掛け付きタンブラーやキッズ向けの2WAYステンレスボトルも展開されています。

そのほか、保冷巾着や保冷バッグなど、暑い季節に嬉しい保冷グッズもラインナップ☆

ドナルド 水筒・ウォーターボトル Summer Drinkware

価格：2,200円 (税込)

サイズ：約高さ28×直径7.5cm

容量：1L

夏らしい「ドナルドダック」デザインの1リットル容量のウォーターボトル。

マリンテイストのアートや半透明のフロストボトルがおしゃれです。

飲んだ量や残量がわかりやすい目盛りが付いており、水分補給をサポートしてくれます。

スティッチ 水筒・ウォーターボトル ノスタルジア Drinkware

価格：2,200円 (税込)

サイズ：約高さ28×直径7.5cm

容量：1L

「スティッチ」がデザインされた、1リットル容量のウォーターボトル。

星空を見上げる「スティッチ」を描いたノスタルジックなデザインになっています。

「スティッチ」の隣には、上を見上げるアヒルの姿が☆

プーさん＆ピグレット 水筒・ウォーターボトル suisai icon Drinkware

価格：2,200円 (税込)

サイズ：約高さ28×直径7.5cm

容量：1L

「くまのプーさん」さんと「ピグレット」がデザインされた、1リットル容量のウォーターボトル。

水彩タッチの透明感がキレイなデザインが使用されています。

ハニーポットやじょうろ、風船のアートもポイントです。

フランダー＆セバスチャン 水筒・ウォーターボトル suisai icon Drinkware

価格：2,200円 (税込)

サイズ：約高さ28×直径7.5cm

容量：1L

『リトル・マーメイド』に登場する「フランダー」と「セバスチャン」を描いた1リットル容量のウォーターボトル。

海の中をイメージさせる生き物やモチーフが取り入れられています。

ディズニープリンセス「アリエル」がヘアブラシとして使用しているフォーク”カミスキー”も！

ドナルド ステンレスボトル サマースイーツ Drinkware

価格：3,000円 (税込)

サイズ：約高さ23.8×直径7cm

実容量：500ml

「ドナルドダック」のひんやり甘いデザインが使用されたステンレスボトル。

「ドナルドダック」らしいトッピングがのったスイーツと共にプリントされています。

スリムなボトルでスタイリッシュな印象を与えてくれるドリンクウェアです。

ベイマックス ステンレスボトル サマースイーツ Drinkware

価格：3,000円 (税込)

サイズ：約高さ23.8×直径7cm

実容量：500ml

「ベイマックス」のひんやり甘いデザインが使用されたステンレスボトル。

大きなスイーツの横でお座りする「ベイマックス」が描かれています。

保温保冷に優れたステンレスボトルなので、オールシーズン使用可能です。

アリエル タンブラー カラーチェンジ ストローキャップ付き プリンセスシルエット Drinkware

価格：1,500円 (税込)

サイズ：タンブラー 約高さ17×直径10.8cm

ストロー 約長さ23cm

キャップ部分 約縦3.5×横3.5×厚み1.5cm

容量：785ml

「アリエル」がデザインされた、色が変わる仕掛け付きの大容量ストロータンブラー。

「アリエル」柄のタンブラーとシェルモチーフのキャップ付きストローのセットです。

氷を入れたドリンクを入れるとタンブラーの色が変わる、魔法のような仕掛けが付いています。

シンデレラ タンブラー カラーチェンジ ストローキャップ付き プリンセスシルエット Drinkware

価格：1,500円 (税込)

サイズ：タンブラー 約高さ17×直径10.8cm

ストロー 約長さ23cm

キャップ部分 約縦3×横3.6×厚み1.5cm

容量：785ml

ディズニープリンセス「シンデレラ」がデザインされた、色が変わる仕掛け付きの大容量ストロータンブラー。

「シンデレラ」柄のタンブラーとガラスの靴をモチーフにしたキャップ付きストローがセットになっています。

シルエットで表現された、ガラスの靴を片手に持つ「シンデレラ」のアートが素敵です。

ベル タンブラー カラーチェンジ ストローキャップ付き プリンセスシルエット Drinkware

価格：1,500円 (税込)

サイズ：タンブラー 約高さ17×直径10.8cm

ストロー 約長さ23cm

キャップ部分 約縦3.3×横3.5×厚み1.5cm

容量：785ml

ディズニープリンセス「ベル」がデザインされた、色が変わる仕掛け付きの大容量ストロータンブラー。

「ベル」柄のタンブラーとバラの花モチーフのキャップ付きストローのセットです。

一輪のバラを手にする「ベル」のサイドシルエットがエレガントなタッチで落とし込まれています。

【キッズ用】エルサ ステンレスボトル 2WAY ドレスアップ

価格：4,200円 (税込)

サイズ：本体(ダイレクトタイプ) 約高さ22.8×幅8×奥行き7.2cm

本体(コップ飲みタイプ) 約高さ21.5×幅8×奥行き7cm

ショルダー部分 約最大92cm ※調節可能

実容量：ダイレクトタイプ 470ml／コップ飲みタイプ 430ml

飲み方が選べる2WAYステンレスボトルから「エルサ」のデザインが登場。

キャップユニットまたは中栓を付け替えることで、飲み口からダイレクトに飲むことも、コップに注いで飲むこともできます。

キャップユニットはワンプッシュで簡単オープンでき、誤作動によるキャップの開閉を防ぐロック機能が付いているので安心です。

【キッズ用】ディズニープリンセス ステンレスボトル 2WAY ドレスアップ

価格：4,200円 (税込)

サイズ：本体(ダイレクトタイプ) 約高さ22.8×幅8×奥行き7.2cm

本体(コップ飲みタイプ) 約高さ21.5×幅8×奥行き7cm

ショルダー部分 約最大92cm ※調節可能

実容量：ダイレクトタイプ 470ml／コップ飲みタイプ 430ml

ディズニープリンセス「アリエル」「シンデレラ」「ラプンツェル」「ベル」「ジャスミン」がデザインされた、飲み方が選べる2WAYステンレスボトル。

5人のディズニープリンセスがプリントされたかわいいデザインに、思わずうっとりしてしまいそう☆

コップで飲めるため温かいドリンクにも使用できる、保温保冷ステンレスボトルです。

【キッズ用】ラプンツェル ステンレスボトル 2WAY ドレスアップ

価格：4,200円 (税込)

サイズ：本体(ダイレクトタイプ) 約高さ22.8×幅8×奥行き7.2cm

本体(コップ飲みタイプ) 約高さ21.5×幅8×奥行き7cm

ショルダー部分 約最大92cm ※調節可能

実容量：ダイレクトタイプ 470ml／コップ飲みタイプ 430ml

ディズニープリンセス「ラプンツェル」とキャラクターと素敵なモチーフがプリントされた2WAYステンレスボトル。

長い髪にあしらわれたお花やアクセサリーも丁寧にデザインされています。

「ラプンツェル」カラーを基調にした、アウトドアシーンでも活躍してくれるドリンクウェアです。

ミッキー 保冷巾着 フェイス Cool Pouch

価格：1,600円 (税込)

サイズ：約高さ16×幅22×奥行き16cm

「ミッキーマウス」のお顔がデザインされた保冷巾着が登場。

「ミッキーマウス」のお顔がそのまま巾着になったような、ユニークなデザインが使用されています。

お弁当や飲み物の持ち運びに便利な保冷グッズです。

スティッチ 保冷巾着 フェイス Cool Pouch

価格：1,600円 (税込)

サイズ：約高さ16.5×幅22×奥行き16cm

「スティッチ」カラーがインパクト大な保冷巾着。

トレードマークである大きな耳も立体的に表現されています。

ランチタイムを「スティッチ」と一緒に過ごせる便利な雑貨です。

マリー おしゃれキャット 保冷巾着 フェイス Cool Pouch

価格：1,600円 (税込)

サイズ：約高さ16.5×幅22×奥行き16cm

『おしゃれキャット』に登場する「マリー」のお顔がデザインされた保冷巾着。

「マリー」のボディカラーであるホワイトの巾着からとびでた耳もキュートです。

手持ちの保冷剤を併用すればひんやりが長持ちします。

トイ・ストーリー 保冷バッグ 折りたたみ式 総柄 Cool Tote

価格：2,800円 (税込)

サイズ：収納時 約縦21×横11.5×厚み10cm

使用時 約高さ33×幅57×奥行き(底マチ)18cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約28cm

「トイ・ストーリー」キャラクターの総柄デザインが使用された折りたためるクールトートバッグ。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「バターカップ」や「ダッキー＆バニー」たちがプリントされています。

いろいろ入れられる大きめサイズのほか、持ち手が幅広なので肩が痛くなりにくく、たくさん入れても安心です。

プー＆フレンズ 保冷バッグ 折りたたみ式 総柄 Cool Tote

価格：2,800円 (税込)

サイズ：収納時 約縦21×横11.5×厚み10cm

使用時 約高さ33×幅57×奥行き(底マチ)18cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約28cm

「くまのプーさん」や「ピグレット」「ティガー」「カンガ」「ルー」たちがプリントされた、折りたためるクールトートバッグ。

使わない時は折りたたんでゴムバンドでまとめればすっきり収納可能。

メインバッグに忍ばせておけば、急な買い出しにも役立ちます。

ウォーター ボトルやタンブラーをはじめ、 おでかけ時に活躍する保冷アイテムなどが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて順次販売が開始されている「暑い季節のおすすめグッズ」を紹介しました☆

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© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney/Pixar

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※商品のデザイン、価格、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

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