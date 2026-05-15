世界的な抹茶ブームの影響で日本茶の価格が高騰している。それを受け、最近“ネクスト抹茶”としてよもぎが注目されているという。

抹茶を含む緑茶の輸出量は年々増加。昨年は1万トンの大台を超え1万2612トンとなった。そのうちの７割が抹茶などの粉末状のもので抹茶の海外マーケットは拡大の一途をたどっている。

一方、抹茶ブームの裏で、日本茶の価格は値上がりを続けている。飲料大手の伊藤園は3月から緑茶飲料製品を5％～25％値上げ。「お～いお茶」は希望小売価格216円から237円となった。また今年収穫した新茶の取引価格も高騰しており、お茶の産地、鹿児島で4月に行われた初取引では平均価格が昨年比6割高だった。

「抹茶の需要急増を受けて、お茶農家が抹茶の生産にシフトする動きがあり、定番の緑茶の栽培量が減少。そのため抹茶、緑茶ともに価格が高騰しています。しかも今年は中東情勢の影響で、栽培過程で使用する重油なども値上がりするという追い打ちがありました」（経済ライター）

そんな中、いま注目されているのが「よもぎ」だという。

「抹茶の品薄と価格高騰を受け、次なる“緑”として急浮上しているのがよもぎです。各地のカフェなどで、よもぎを使ったスイーツやドリンクが目立ち始めています。抹茶よりも少量で鮮やかな緑が出せるのでコスパが良く、ノンカフェインなので健康的ということでニーズが伸びているとか。ある和菓子原料を扱う会社では、昨年秋頃からよもぎの問い合わせが急増し、出荷量も増えているといいます」（同）

果たして抹茶に続き、よもぎがブレークするのか。興味深いところだ。