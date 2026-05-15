「愛が凄い」加藤紗里、藤原竜也の44歳誕生日を祝福！ 「筋金入りのファンですね」「タトゥー増えた？」
タレントの加藤紗里さんは5月15日、自身のInstagramを更新。俳優の藤原竜也さんが、44歳の誕生日を迎えたことを祝う写真を公開しました。
【写真】藤原竜也グッズに囲まれる加藤紗里
コメントでは「愛が凄い おめでとうございます」「可愛い 紗里ちゃんの推し活最高」「凄いです 筋金入りのファンですね」「紗里さんの愛が届きます様に」「タトゥー増えた？」「相変わらず 昔と変わらず一途なんだ」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】藤原竜也グッズに囲まれる加藤紗里
「紗里ちゃんの推し活最高」加藤さんは「藤原竜也4４歳の誕生日迎えました！ happy birthday竜也」と祝福し、4枚の写真を投稿。藤原さんのTシャツやクッションなどのグッズに囲まれて、ソファに座る自身の姿です。「27年前に小学校から帰ってきたときに天国のキスが放送されてて、イナズマが落ちるってこうゆうことか！思いました」と、ファンになったきっかけも語っています。
「43歳と44歳を言い間違えました」加藤さんは、同日の別の投稿でも藤原さんの誕生日を祝福。バースデーソングを歌っていますが「43歳おめでとう」と言っています。「画像とられてるのでテンパって43歳と44歳を言い間違えました こんなミス申し訳なさすぎる」とのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)