お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。小木が企画しているピックルボールチームのメンバーを誰にするかという話題で盛り上がった。

小木は3月放送の同局系「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」に出演した際、ピックルボールのチームを結成しようという話題で盛り上がった。

今放送では、ピックルボールのメンバーをTBSラジオ出演者から選出しようとなり、同番組コーナーのナレーション担当の佐々木舞音アナ、同番組リスナーの山本恵里伽アナ、元TBSアナの宇垣美里らの名前が浮上した。

その上で小木は「気になってくるね、女性同士って何か…」と口ごもると、矢作が「田中みな実との相性だろ？」とすぐさまツッコミを入れた。小木は慌てて「そんなこと言ってない」と否定し「なんかあるよね」と語った。

矢作が「呼んじゃいけないとか、マッチメークさせちゃいけない人がいるじゃないかとか」と言うと、小木は「そういうの気にするようになっちゃう」と返答。さらに「スタッフ側のさ、キャスティングを考えるってこういうことなんだね」としみじみ語った。

ピックルボール（Pickleball）は、バドミントンと同じ広さのコートで、卓球のラケットに似た板状のパドルを使い、穴のあいたプラスチック製のボールを打ち合うアメリカ発祥のラケットスポーツ。