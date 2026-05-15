東京から大阪へ行く予定ですが、友人から「1泊2万円の“個室夜行バス”ならホテル代も浮く」と言われました。「新幹線＋ビジネスホテル」と比べて、コスパやタイパはよいのでしょうか？

完全個室夜行バスで受けられるサービス内容

夜行バスと聞くと、価格が安い一方で「狭くて眠りにくい」「疲れる」というイメージを持つ方もいるでしょう。しかし、最近では快適さを重視した完全個室夜行バスも増えています。

某バス会社では、東京と大阪・奈良間を走る完全個室夜行バスがあります。完全個室夜行バスは、全11室のみの完全個室設計です。1人ずつ区切られたプライベート空間が用意されているため、周囲の視線や物音を気にせず、リラックスして過ごせる点が魅力です。

シートには、体への負担を軽減する姿勢を基に設計された電動リクライニング機能が採用されています。

また、車内設備も充実しています。トイレは車内に設置されており、サービスエリアまで待つ必要がありません。さらに、後方にはパウダールームも備えられており、到着前の身支度にも対応できます。

アメニティにはスリッパや歯ブラシ、ウェットタオル、飲料水、アイマスク、リラックスウェアなどが用意されています。服装を気にせずくつろげる点も、長距離移動にはうれしいポイントでしょう。

そのほかにも、Wi-Fiや電源コンセント、照明の明るさ調整機能、パソコンを置けるテーブルなどがあり、移動中にパソコンやスマートフォン操作を行うときに場所や充電の心配もありません。万が一の体調不良に備えた緊急呼び出し機能も設置されており、安全面にも配慮されています。

このように、完全個室の夜行バスは移動手段でありながら、休息できる空間としての役割も兼ね備えています。快適さと効率の両立を求める方にとって、有力な選択肢といえるでしょう。



完全個室夜行バスと新幹線＋ビジネスホテルの時間と手間を比較

完全個室夜行バスと新幹線＋ビジネスホテルは、それぞれに異なるメリットがあるため、目的に応じて選ぶのをおすすめします。

まず費用面を見てみると、前述した東京～大阪・奈良間を走る完全個室夜行バスの大人料金はおおむね1万8000円～2万2000円です。

一方で、新幹線は東京～新大阪間で片道1万4720円（通常期・大人1人指定席料金）、ビジネスホテルが一泊7000円程度とすると、合計は2万1720円程度になります。この金額だけを比較すると両者に大きな差はないといえます。

ただし、休日や繁忙期でビジネスホテルの料金が高くなった場合は、完全個室夜行バスの方がお得になるかもしれません。

次に時間の違いを比較しましょう。完全個室夜行バスは新宿駅～大阪駅まで約8時間、新幹線は約2時間30分で到着します。単純な移動時間だけを見ると、新幹線の方が優れているでしょう。

さらに手間の面では、夜行バスは1回の予約で完結するのに対し、新幹線とホテルは別々に手配しなければならないケースもあります。特に東京や大阪の中心部では、ホテルが混雑して予約が取りにくい場合もあり、想定以上に手間がかかるかもしれません。

短時間で移動したい場合は新幹線、移動と宿泊を一体化して効率よく時間を使いたい場合は完全個室夜行バスが適していると考えられます。例えば、行きは新幹線で移動し、帰りは完全個室夜行バスで時間を有効活用するなど、状況に応じて組み合わせることで、より満足度の高い移動が実現できるでしょう。



完全個室夜行バスと新幹線＋ビジネスホテル、どちらがよいかは状況による

完全個室夜行バスでは、プライベート空間で横になって休めるシートやアメニティ、車内トイレやWi-Fiなど、移動中でも快適に過ごせるサービスが用意されていることが一般的です。こうした設備により、「移動しながら休む」という使い方ができることが大きな特徴です。

移動時間の短さやベッドでの睡眠を重視するならば新幹線＋ビジネスホテルの方が利便性は高いといえますが、予約の手軽さや夜間の時間の使い方を重視する場合は完全個室夜行バスにメリットがあるでしょう。

それぞれの特徴を理解し、目的に合わせて使い分けることをおすすめします。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー