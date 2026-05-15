【初音ミク スマイル×フューチャーVer.】 受注期間：5月15日～7月29日 2027年7月 発売予定 価格：32,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク スマイル×フューチャーVer.」を2027年7月に発売する。受注期間は7月29日まで。価格は32,800円。

本製品は、グッドスマイルカンパニーが開催した「初音ミク×グッスマ イラストコンテスト」の第1回で大賞を受賞した、岡田氏が「スマイル×フューチャー」をテーマに描いた「初音ミク」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

イラストの繊細な色合いを、クリアパーツ等も用いてフィギュアでも丁寧に再現しており、着物に組み合わせられた細かな道具のひとつひとつまで、見どころの沢山詰まったフィギュアに仕上げている。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、限定特典として「チケット風クリアカード」が付属する。

「初音ミク スマイル×フューチャーVer.」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「チケット風クリアカード」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約265mm

Art by 岡田 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。