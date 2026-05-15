【ショップ(模型店)】 【ショップ(吉野家)】 【ショップ(ピザーラ)】 12月中旬 発売予定 価格：各4,180円

トミーテックは、ジオラマキット「ショップ(模型店)」、「ショップ(吉野家)」、「ショップ(ピザーラ)」を12月中旬に発売する。価格は各4,180円。

本商品は1/150スケールで模型店、吉野家、ピザーラの店舗をジオラマキット化したもの。歩道は取外し可能で、屋根に別売りのワイドPCレールなどのストレートレールを設置もできる。また、別売りのPC水平橋脚P4を屋根に取り付ることで店舗の上に高架橋を設置することもできる。

「ショップ(模型店)」は各種小物パーツはランナーパーツである程度自由に配置可能できる。内壁、商品棚、ボックス席、カウンター席、レジ台、のぼりなどの小物が収録されている。

「ショップ(吉野家)」はボックス席、カウンター席、レジ台、のぼりなどの小物が収録されている。

「ショップ(ピザーラ)」は内壁、カウンター、椅子、宅配バイク、のぼりなどの小物が収録されている。

ショップ(模型店)

12月中旬 発売予定

価格：4,180円

ショップ(吉野家)

12月中旬 発売予定

価格：4,180円

ショップ(ピザーラ)

12月中旬 発売予定

価格：4,180円

(C)TOMYTEC