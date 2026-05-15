椿鬼奴「初めてラテアートやってみた」淡いマーブル模様のラテ公開「色合いが可愛い」「センス感じる」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】お笑いタレントの椿鬼奴が5月14日、自身のInstagramを更新。ラテアートに挑戦したことを報告した。
【写真】54歳人気芸人「センス感じる」初めての淡いラテアート
鬼奴は「初めてラテアートやってみたよ！淡いね！」とつづり、ラテアートに挑戦したショットを投稿。きめ細やかな白いフォームミルクと、コクを感じさせるコーヒーのブラウンが混ざり合い、渦巻き状のマーブル模様のラテアートとなっている。
この投稿には「初めてなのが伝わる」「ラテアートに挑戦するなんて意外で素敵！」「淡い色合いが可愛い」「センス感じる」「美味しそうで飲んでみたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳人気芸人「センス感じる」初めての淡いラテアート
◆椿鬼奴、ラテアート披露
鬼奴は「初めてラテアートやってみたよ！淡いね！」とつづり、ラテアートに挑戦したショットを投稿。きめ細やかな白いフォームミルクと、コクを感じさせるコーヒーのブラウンが混ざり合い、渦巻き状のマーブル模様のラテアートとなっている。
◆椿鬼奴の投稿が話題
この投稿には「初めてなのが伝わる」「ラテアートに挑戦するなんて意外で素敵！」「淡い色合いが可愛い」「センス感じる」「美味しそうで飲んでみたい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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