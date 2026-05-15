colorgram×クレヨンしんちゃん限定コスメ登場♡ギャルしんちゃんリップに注目

韓国発の人気メイクブランド「colorgram（カラーグラム）」から、『クレヨンしんちゃん』との日本限定コラボコスメが登場♡今回のテーマは“ギャルしんちゃん”。しんちゃんやネネちゃん、ひまわりたちがタロベージュをまとったスペシャルデザインで、持っているだけでも気分が上がるラインナップです。2026年5月29日（金）よりQoo10公式オンラインショップで発売、6月19日（金）からはロフトやPLAZAでも順次展開されます。

ギャルしんちゃん限定デザイン♡

今回のコラボでは、人気リップや涙袋メーカーが特別仕様で登場。しんちゃんやネネちゃん、ななこおねいさん、ひまわりが描かれた限定パッケージは、遊び心たっぷりの仕上がりです。

「ギークヌードカラーカバーティント」5g 各1,210円（税込）は、色ムラをカバーしながらリップカラー本来の発色を引き出す人気アイテム。

05 セメントはベージュグレーカラー、NEWカラーの06 サーモンベージュは自然な血色感を演出するリアルスキンベージュです。デコシール付きで、自分好みにアレンジできるのも魅力♪

「タンフルグラスティントディープグレーズ」3.5g 各1,320円（税込）は、もちっとしたツヤ感が特徴。

08 ミルキータロ、NEWカラー12 ミルキーサクラの2色展開で、しんちゃんまたはネネちゃんのチャーム付きです。

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日本限定カラーにも注目

「ヌーディーブラーティント」5g 各1,320円（税込）は、軽やかな透け感が魅力のマットティント。

韓国BESTカラーの07 ギークローズ、日本限定＆日本BESTカラーの21 クールタロローズを展開します。しんちゃん＆ひまわりのヘアピンやデコシール付きで、コレクション欲も高まりそう♡

さらに、「タンフルグラスティントミルク」3g 各1,155円（税込）は、日本限定カラーのみを採用。

17 ロージーミルクはローズベージュ系、18 タロモーブはタロローズ系の絶妙なくすみカラーで、ナチュラルな透明感を演出してくれます。

涙袋メーカー＆限定特典も♡

「オールインワン涙袋メーカー」0.35g 各1,100円（税込）は、2ステップでぷっくり涙袋を演出できる人気アイテム。

01 イエベはシャンパンベージュ×自然な影カラー、03 リアルはコンシーラータイプで、どんな肌トーンにもなじみやすい万能カラーです。

コインケース

ミラーチャーム

また、コラボ記念としてコインケースやミラーチャームなどの購入特典も用意。特典内容や配布条件は店舗によって異なるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

この夏だけの特別コスメを楽しんで

ギャル姿のしんちゃんたちが描かれた今回のcolorgram限定コレクションは、可愛さも実用性も兼ね備えたスペシャルなラインナップ♡

日本限定カラーやここでしか手に入らない特典も揃い、メイク好きにはたまらない内容です。

毎日のメイク時間をもっと楽しくしてくれる、遊び心たっぷりのコラボアイテムをぜひチェックしてみてください♪