アニメ名探偵コナン、劇場版名探偵コナンの公式Xは15日、毛利蘭役を務めていた声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去したと発表した。61歳だった。訃報を受け、ファンから追悼の声が相次いだ。

悲しい知らせに「本当に受け止めれないです」「来年の映画までには復帰してくれる思ってました。これから山崎和佳奈さんの声を聞く度に涙があふれそうになる日々です。蘭姉ちゃんは僕の理想のお姉ちゃんでした」「金曜ロードショー…おそらくテロップで何か出るよね。涙で見られないかもしれない」「来年のは絶対に山崎さんで聴きたかった」「和佳奈さんの演じる蘭を最終話まで見れると思っていたので本当に悲しいです」などのコメントが寄せられた。

アニメ名探偵コナンの公式Xは「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

原作者の青山剛昌氏のコメントも発表。「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と悼んだ。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は今年2月、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と伝えていた。

関係者によると、最後の仕事は現在公開中の「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」だったという。