首位タイに立っている政田夢乃（撮影：佐々木啓）

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＜Sky RKBレディスクラシック　初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行中。アウトスタートの最終組が前半を終えた。

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5アンダー・首位タイには政田夢乃と穴井詩。1打差3位タイに桑木志帆と吉田鈴、2打差5位タイにはテレサ・ルー（台湾）、ルーキーの鳥居さくらら6人が続いている。女王・佐久間朱莉、2連勝を狙う河本結は2アンダー・11位タイ。昨年覇者の神谷そらは1アンダー・20位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
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