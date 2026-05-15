＜中間速報＞政田夢乃と穴井詩が首位 吉田鈴ら1差、河本結は3差追走
＜Sky RKBレディスクラシック 初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行中。アウトスタートの最終組が前半を終えた。
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5アンダー・首位タイには政田夢乃と穴井詩。1打差3位タイに桑木志帆と吉田鈴、2打差5位タイにはテレサ・ルー（台湾）、ルーキーの鳥居さくらら6人が続いている。女王・佐久間朱莉、2連勝を狙う河本結は2アンダー・11位タイ。昨年覇者の神谷そらは1アンダー・20位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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