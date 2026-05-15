石川遼は6バーディ奪取も出入り激しく76位発進 杉浦悠太59位
＜コロニアルライフ・チャリティクラシック 初日◇14日◇ザ・ウッドクリークC（サウスカロライナ州）◇7032ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】米国でもやっています 石川遼の竹ぼうき素振り
杉浦悠太は4バーディ・3ボギーの「69」をマーク。1アンダー・59位タイで滑り出した。石川遼は6バーディを奪取したが、4ボギー・1ダブルボギーと出入りが激しく、イーブンパー・76位タイとやや出遅れた。8アンダー・単独首位にブライス・ルイス（米国）。7アンダー・2位にはザック・ブレア（米国）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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