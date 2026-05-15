「練習してないのに なんでこんなに打てる？笑」自身の左打ちゴルフにビックリの藤本麻子「左ゴルフ始めてみようかな」
藤本麻子が自身のインスタグラムを更新。左打ちでナイスショットを連発する動画を投稿した。
【動画】左打ちでも違和感なし！ 藤本麻子の綺麗なスイング
「練習してないのに なんでこんなに打てる？笑」と自分でもビックリした様子。動画の1本目はドライバーショット。低い弾道で真っ直ぐに飛んでいくのを確認すると、同伴プレーヤーも思わず声を上げていた。2本目はラフからアイアンでグリーンを狙う。こちらもしっかりとボールを捉えたナイスショット。むしろ「デカくない？」と声がかかるほどの当たりだった。最後はアイアンでのティショットを正面から撮影。まったく違和感のない綺麗なスイングだ。藤本も「左ゴルフ始めてみようかな」「プロゴルファーの皆さん レッスンお願いします!!笑」と、やる気を見せていた。投稿を見たサイ・ペイイン（台湾）は「当たるのかすごい」、大西葵は「うま！！」とコメントすると、藤本は「たまたま当たったの」「自分でもびっくり」と返答していた。多くのファンも「えっ？レフティーじゃ無いの？」「スムーズなスイングさすが」「ナイスショット連発は凄いですね！」と驚きの声を上げていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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