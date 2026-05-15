狩野舞子、モノトーンスタイルのミニスカゴルフコーデ公開「似合ってます」「美脚すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が5月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開し、話題となっている。
【写真】37歳元バレーボール日本代表「美脚すぎる」ミニスカゴルフコーデ
狩野は、ゴルフ場でのゴルフプレイ姿を披露。黒白グレーの3色に分かれたトップスに黒のプリーツミニスカート、黒の靴を合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。狩野は豪快なスイングを見せる後ろ姿や、強い風が吹く中でのパットを外し天を仰ぐ姿などを披露している。
この投稿には「ミニスカート似合ってます」「モノトーンコーデ素敵」「攻めのナイスパット」「美脚すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元バレーボール日本代表「美脚すぎる」ミニスカゴルフコーデ
◆狩野舞子、モノトーンミニスカ姿公開
狩野は、ゴルフ場でのゴルフプレイ姿を披露。黒白グレーの3色に分かれたトップスに黒のプリーツミニスカート、黒の靴を合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。狩野は豪快なスイングを見せる後ろ姿や、強い風が吹く中でのパットを外し天を仰ぐ姿などを披露している。
◆狩野舞子の投稿に反響
この投稿には「ミニスカート似合ってます」「モノトーンコーデ素敵」「攻めのナイスパット」「美脚すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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