狩野舞子Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/15】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が5月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開し、話題となっている。

【写真】37歳元バレーボール日本代表「美脚すぎる」ミニスカゴルフコーデ

◆狩野舞子、モノトーンミニスカ姿公開


狩野は、ゴルフ場でのゴルフプレイ姿を披露。黒白グレーの3色に分かれたトップスに黒のプリーツミニスカート、黒の靴を合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿となっている。狩野は豪快なスイングを見せる後ろ姿や、強い風が吹く中でのパットを外し天を仰ぐ姿などを披露している。

◆狩野舞子の投稿に反響


この投稿には「ミニスカート似合ってます」「モノトーンコーデ素敵」「攻めのナイスパット」「美脚すぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】