スピードワゴン井戸田潤の美人妻、家族全員でのピクニックショット公開「豪華なお弁当」「ママパパに抱っこされてる子どもたち可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのピクニック弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「おかずたくさんで素敵」おむすび・春巻き・卵焼きなどピクニック弁当
蜂谷は「この間の日曜日 久しぶりの家族全員で公園にピクニック」「お弁当もいっぱい食べて楽しかったねー」とつづり、写真を投稿。いろとりどりのおむすびや、春巻き、唐揚げとブロッコリー、卵焼き、いちごなどが並ぶ様子を披露している。また、自身と長男の2ショットや井戸田が次男を抱いている2ショットも公開している。
この投稿には「お弁当作ってるのすごい」「豪華なお弁当」「ママパパに抱っこされてる子どもたち可愛すぎる」「おかずたくさんで素敵」などとコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の34歳美人妻「おかずたくさんで素敵」おむすび・春巻き・卵焼きなどピクニック弁当
◆蜂谷晏海、家族のピクニックの様子公開
蜂谷は「この間の日曜日 久しぶりの家族全員で公園にピクニック」「お弁当もいっぱい食べて楽しかったねー」とつづり、写真を投稿。いろとりどりのおむすびや、春巻き、唐揚げとブロッコリー、卵焼き、いちごなどが並ぶ様子を披露している。また、自身と長男の2ショットや井戸田が次男を抱いている2ショットも公開している。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿には「お弁当作ってるのすごい」「豪華なお弁当」「ママパパに抱っこされてる子どもたち可愛すぎる」「おかずたくさんで素敵」などとコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】