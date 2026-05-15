佐藤すみれInstagramより

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【モデルプレス＝2026/05/15】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近のメニューを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】32歳元AKB「スイーツまであってすごい」最近の食育料理多数公開

◆佐藤すみれ「最近の食育」披露


佐藤は「最近の食育」とつづり写真を投稿。4分割にした写真ではしいたけや鶏肉が乗った具沢山うどん、鍋ににんじんや小松菜などが入った白いスープ、鮭と野菜とご飯にきゅうりとちくわをあえたプレートと、ホットケーキにイチゴや生クリームでトッピングをし、にっこりと笑顔を見せる子どもたちの姿を公開している。

◆佐藤すみれの投稿に反響


この投稿には「愛情たっぷり」「真似したいメニュー」「健康的で美味しそう」「栄養満点」「幸せそうな食卓」「彩りが綺麗」「スイーツまであってすごい」などと反響が寄せられている。

佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）

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