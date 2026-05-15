元AKB48メンバー「最近の食育」メニュー公開「健康的で美味しそう」「スイーツまであってすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/15】元AKB48・SKE48でマルチクリエイターの佐藤すみれが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近のメニューを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元AKB「スイーツまであってすごい」最近の食育料理多数公開
佐藤は「最近の食育」とつづり写真を投稿。4分割にした写真ではしいたけや鶏肉が乗った具沢山うどん、鍋ににんじんや小松菜などが入った白いスープ、鮭と野菜とご飯にきゅうりとちくわをあえたプレートと、ホットケーキにイチゴや生クリームでトッピングをし、にっこりと笑顔を見せる子どもたちの姿を公開している。
この投稿には「愛情たっぷり」「真似したいメニュー」「健康的で美味しそう」「栄養満点」「幸せそうな食卓」「彩りが綺麗」「スイーツまであってすごい」などと反響が寄せられている。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元AKB「スイーツまであってすごい」最近の食育料理多数公開
◆佐藤すみれ「最近の食育」披露
佐藤は「最近の食育」とつづり写真を投稿。4分割にした写真ではしいたけや鶏肉が乗った具沢山うどん、鍋ににんじんや小松菜などが入った白いスープ、鮭と野菜とご飯にきゅうりとちくわをあえたプレートと、ホットケーキにイチゴや生クリームでトッピングをし、にっこりと笑顔を見せる子どもたちの姿を公開している。
◆佐藤すみれの投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷり」「真似したいメニュー」「健康的で美味しそう」「栄養満点」「幸せそうな食卓」「彩りが綺麗」「スイーツまであってすごい」などと反響が寄せられている。
佐藤は、2021年1月に総合格闘家でK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表。同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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