山下美月「ヘルシーなはずカレー」公開「おうちごはんの理想」「白米じゃないのおしゃれ」公開
【モデルプレス＝2026/05/15】女優の山下美月が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。カレーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「白米じゃないのおしゃれ」ヘルシーなはずカレー
山下は「ヘルシーなはずカレー」と、カレーの絵文字とともにつづり、写真を投稿。黒いお皿の上に、雑穀米と、大きく切られたにんじん、じゃがいもが入ったプレートを披露している。
この投稿には「健康的で美味しそう」「盛り付けが綺麗」「白米じゃないのおしゃれ」「おうちごはんの理想」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「白米じゃないのおしゃれ」ヘルシーなはずカレー
◆山下美月「ヘルシーなはずカレー」公開
山下は「ヘルシーなはずカレー」と、カレーの絵文字とともにつづり、写真を投稿。黒いお皿の上に、雑穀米と、大きく切られたにんじん、じゃがいもが入ったプレートを披露している。
◆山下美月の投稿に反響
この投稿には「健康的で美味しそう」「盛り付けが綺麗」「白米じゃないのおしゃれ」「おうちごはんの理想」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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