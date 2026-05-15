テクニカルポイント ドル円 21日線超える テクニカルポイント ドル円 21日線超える

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160.61 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.04 エンベロープ1%上限（10日間）

158.92 一目均衡表・雲（上限）

158.50 現値

158.24 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.47 10日移動平均

157.43 100日移動平均

156.82 一目均衡表・転換線

156.37 一目均衡表・雲（下限）

155.89 エンベロープ1%下限（10日間）

155.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.58 200日移動平均



21日線を超えての推移。次のターゲットは一目均衡表雲上限の158.92円となりそう。

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