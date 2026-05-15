テクニカルポイント ドル円 21日線超える
160.61 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.04 エンベロープ1%上限（10日間）
158.92 一目均衡表・雲（上限）
158.50 現値
158.24 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.47 10日移動平均
157.43 100日移動平均
156.82 一目均衡表・転換線
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.89 エンベロープ1%下限（10日間）
155.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.58 200日移動平均
21日線を超えての推移。次のターゲットは一目均衡表雲上限の158.92円となりそう。
159.04 エンベロープ1%上限（10日間）
158.92 一目均衡表・雲（上限）
158.50 現値
158.24 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.47 10日移動平均
157.43 100日移動平均
156.82 一目均衡表・転換線
156.37 一目均衡表・雲（下限）
155.89 エンベロープ1%下限（10日間）
155.88 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.58 200日移動平均
21日線を超えての推移。次のターゲットは一目均衡表雲上限の158.92円となりそう。