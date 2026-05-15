160.61　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.04　エンベロープ1%上限（10日間）
158.92　一目均衡表・雲（上限）
158.50　現値
158.24　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.47　10日移動平均
157.43　100日移動平均
156.82　一目均衡表・転換線
156.37　一目均衡表・雲（下限）
155.89　エンベロープ1%下限（10日間）
155.88　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.58　200日移動平均

21日線を超えての推移。次のターゲットは一目均衡表雲上限の158.92円となりそう。