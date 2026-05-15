あと1品に大活躍「きゅうりだけ」副菜がめちゃ便利

きゅうりだけで絶品作りおき

1本で買うより、3本まとめて買うほうがお買い得なことが多いきゅうり。少しずつ食べているとあっという間にしなびてしまうので、買ったらすぐに作りおきおかずを仕込みましょう！今回は「きゅうりだけ」でできる作りおきレシピをご紹介します。和風、中華など、いろいろな風味で楽しめますよ。

切り方の工夫で味がなじむ

中華風、ごまみそなど、いろいろな味付けの作りおきレシピを集めました。皮をしま模様にむく、じゃばら切りする、切らずに叩くなど、きゅうりの切り方にひと工夫すると、味しみがよくなり仕上がりがランクアップします。

白だし漬け

中華風

塩昆布＋梅しそ

おかかマヨ醤油

ごまみそあえ





シャクシャク、ポリポリという歯ごたえもおいしいきゅうりの作りおき。作っておくと箸休めやお弁当の隙間埋めに活躍してくれそうです。お得にきゅうりをゲットしたら、ぜひ作ってみてください。

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

