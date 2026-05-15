海南省の大学で講義するドイツ人教師ディルク・クランさん。（２０２５年１１月８日撮影、海口＝新華社配信）

【新華社海口5月15日】中国でビザの免除措置など入国制度の整備が進む中、海南省を訪れる外国人や、現地で暮らす外国人が増えている。快適な気候や美しい環境に加え、治安がよく常に安心して過ごせることも、外国人にとっての海南省の魅力となっている。

海南ビーレフェルト応用科学大学のドイツ人教師ディルク・クランさんは、中国での暮らしには「いつも変わらない安心感」があると表現した。タクシーの利用や初対面の人とのやり取り、警察への相談など、生活や移動のさまざまな場面で受け入れられ、守られている感覚があるという。

海南省三亜市で行われた「アジアビーチゲームズ」で外国人をサポートする中国人ボランティア。（４月２２日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

「海南での暮らしを一言で表すなら『リラックス』だ」。クランさんはそう語る。公共の場での安全が保たれ、治安面の懸念がないため、生活や仕事に専念できるという。

海南医科大学に通うパキスタン人留学生アクサ・サジャドさんは、この安心を日常のさまざまな場面で実感している。女性一人で夜に外出した際も、街灯が明るく道を照らし、人通りもあり、周囲は落ち着いた雰囲気だったという。また、短時間席を離れて戻った際にも、自分の持ち物はそのまま残っていたと振り返る。

海南省三亜市の街頭でコーヒーを楽しむ外国人観光客。（海口＝新華社記者／陳子薇）

「こうした経験から、周囲の環境を信頼できるようになった」。サジャドさんは、言葉が十分に通じなくても、周りの人に助けを求めればいつも丁寧に対応してもらえると語る。そうした善意が、異国で暮らす上での安心感につながっているという。（記者/陳子薇）