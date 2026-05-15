ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え…!! 保護者の負担がヤバい…」保育園の謎ルールに唖然！ オムツ… 「え…!! 保護者の負担がヤバい…」保育園の謎ルールに唖然！ オムツまで持ち帰り!? ふたりの子を持つ母が入園説明会で絶句 「え…!! 保護者の負担がヤバい…」保育園の謎ルールに唖然！ オムツまで持ち帰り!? ふたりの子を持つ母が入園説明会で絶句 2026年5月15日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 手作りのほうが温かみがある。保育士の負担を増やさないためーー。言いたいことはわかるのですが、入園2週間前に知らされるのはつらすぎる！おいおい、ちょっと待ってくれ…と思って妹に愚痴ってみると…!?>>【まんが】保護者の負担が多すぎる(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】保護者の負担が多すぎる 「腕がつりそう…」夜泣き対応3分で音を上げた夫が翌朝は筋トレ!? 妻が美容院に到着10分後に夫から来た連絡内容とは？ 「答え方ミスった」全然うまくいかない…気分転換にモールに行くことに【お宅のお子さんが万引きしました Vol.21】