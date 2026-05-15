Mステに30年ぶり登場含む豪華7組が出演！デビュー30周年PUFFYは大ヒット曲をメドレーで披露

本日5月15日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。

8月11日（火）に35年ぶりとなる武道館公演が決定している爆風スランプが30年ぶりのMステ出演。名曲『大きな玉ねぎの下で』を37年ぶりに披露する。

【写真】爆風スランプ、PUFFY、&TEAM…本日出演のアーティスト全7組

『大きな玉ねぎの下で』は、1985年11月にリリースされた爆風スランプ2枚目のオリジナルアルバム『しあわせ』に収録され、その後1989年にリメイクしてシングルとしても発売されたバラード。東京・九段下にある日本武道館をテーマにした楽曲だ。

多くのアーティストにカバーされ歌い継がれてきた名曲で、2025年には曲をモチーフにした映画も公開され話題を呼んだ。

30年ぶりのMステ出演を前に、「デビュー42周年、変わらぬ（と思っている）姿を見てほしいです！」とパッパラー河合。

ファンキー末吉は「日本での本当に久しぶりのテレビ出演！！緊張するかも・・・」、バーベQ和佐田も「超絶久しぶりのミュージックステーション出演。以前とは場所も違っていて無事にたどり着けるか!?」と緊張を隠しきれない様子。

サンプラザ中野くんも「ひょんなことから毎朝般若心経を唱えてみたら、喉の調子がどんどん良くなり、今全盛期と言ってもイイくらい。なので、最高の歌をお届けできるはずです！」と意気込んでいる。

◆PUFFYは大ヒット曲をメドレーで披露！

今年デビュー30周年を迎えるPUFFYは、『これが私の生きる道』『愛のしるし』『アジアの純真』の大ヒット曲3曲をメドレーで披露する。

1996年に奥田民生のプロデュースでデビュー。作詞・井上陽水、作曲・奥田民生による『アジアの純真』、作詞作曲を奥田が手掛けた『これが私の生きる道』、スピッツの草野正宗が作詞作曲を手掛けた『愛のしるし』と、近年でもCMソングとしてよく耳にする大ヒット曲を持つPUFFY。

久々のMステでのパフォーマンスを前に、「30年の間にもぎたての果実もすっかり熟れて、むしろ美味しくなったんじゃないかと思います」とアピール。

「5月13日でデビュー30周年を迎えました。皆さま本当にありがとうございます。そしてまだもう少し頑張らせてください」とメッセージを寄せた。

◆森山直太朗と石崎ひゅーいはコラボ歌唱も！

森山直太朗は話題のドラマ主題歌『愛々』を。石崎ひゅーいは3月18日にリリースされた6thアルバムの表題曲『Tokyo City Lights』を披露する。

『愛々』を歌う森山は「マイク1本でまっすぐ語り、歌いあげる曲ができました。映画『国宝』の音楽を担当した原摩利彦さんと須原杏さんの生演奏も必見です」と語っている。

石崎は「4月から新生活が始まった方も多いと思います。東京じゃなくても、それぞれの街で暮らして、それぞれ違った悩みとか、葛藤とかが生まれてくる、そんなふうにそれぞれの人生の形があるんじゃないかなって思うんですが、この曲が少しでもそんな毎日へのエールになったらうれしいなと思いながら歌わせていただきます」とコメントを寄せた。

また、森山直太朗・石崎ひゅーいは、2004年5月発売の森山直太朗初のフルバム『新たなる香辛料を求めて』収録曲の『愛し君へ』をコラボ歌唱。

森山は「もともと、酒の席で、酔っ払ったひゅーいくんが『俺はあなたより、愛し君へをうまく歌えますから』と絡んできたことに端を発したこのコラボ。生放送の音楽番組で、どれぐらいひゅーいくんが、それを証明してくれることが楽しみであり、見どころであると思います」、石崎も「大切な歌を、Mステで直太朗さんとまたご一緒できるなんて、ほんとに夢のようです。一瞬も聞き逃したくないですし、大切に歌わせていただきます」と期待を寄せた。

ほかにも、&TEAMは3rd EP『We on Fire』収録曲『Bewitched』を。日向坂46は『Kind of love』をテレビ初披露する。

◆出演アーティスト

石崎ひゅーい：『Tokyo City Lights』

&TEAM：『Bewitched』

爆風スランプ：『大きな玉ねぎの下で』

PUFFY：『これが私の生きる道』『愛のしるし』『アジアの純真』

日向坂46：『Kind of love』

森山直太朗：『愛々』

森山直太朗・石崎ひゅーい：『愛し君へ』