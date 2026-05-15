【西友の最新チラシ】106円均一商品に注目！カルビー、湖池屋のポテチも対象《5月21日まで》

スーパーの「西友」は、2026年5月15日から21日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

106円均一の対象商品は？

まず記者が注目したのは、"106円均一商品"です。下記の商品は、いずれも106円で購入できます。

●みなさまのお墨付き 生しょうが／生にんにく／本わさび

●みなさまのお墨付き カレー（中辛／甘口／辛口）

●永谷園 チャーハンの素 各種（かに味／焼豚／五目／えび）

●おかめ 絹美人豆腐

●カルビー ポテトチップス 濃厚キング（旨辛ゴッドチリ味／チーズ＆バジル味）

●湖池屋 ピュアポテト オホーツクの塩と岩塩

●キリン 世界のKitchenからソルティライチ

PBカレーのまとめ買いがお得

西友のPB「みなさまのお墨付き」のレトルトカレーが、対象商品よりどり2点で388円とお買い得。1点購入の場合は各204円です。

＜対象商品＞

●ピーナッツ香るマッサマンカレー

●マッサマンカレー

●グリーンカレー

●ジンジャーキーマカレー

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）