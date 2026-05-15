5月14日、日本バスケットボール協会は、2026年度U17女子日本代表の第2次強化合宿に参加するメンバーを発表した。

今回発表されたメンバーは、7月11日に開幕する『FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026』に向けて、5月18日より味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）にて強化合宿を実施する。

選出されたのは15選手で、4月にドイツで行われた『第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント』で、大会MVPに選ばれた竹内みや（桜花学園高校）やオールスター5に選出された大槻佳子（大阪薫英女学院高校）ら、同世代の代表経験が豊富なメンバーがそろった。同大会ではドイツやイタリアを相手に全勝優勝を果たしただけに、『FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026』で、どのような活躍を見せるか注目だ。

■U17女子日本代表第2次強化合宿参加メンバー



【選手】※15名



伊藤千寛（F／172センチ／17歳／四日市メリノール学院高校3年）



竹内みや（G／163センチ／17歳／桜花学園高校3年）



細澤幸生（F／176センチ／17歳／大阪薫英女学院高校3年）



安藤玲（F／182センチ／17歳／鳥取城北高校3年）



清水天翔（C／183センチ／17歳／佼成学園女子高校3年）



権藤寧々（G／167センチ／17歳／聖カタリナ学園高校3年）



小林蘭（F／174センチ／17歳／四日市メリノール学院高校2年）



渡邉瑠花（F／176センチ／16歳／県立山形中央高校2年）



石綿文（C／188センチ／16歳／京都精華学園高校2年）



加地百花（F／170センチ／16歳／桜花学園高校2年）



大槻佳子（G／163センチ／16歳／大阪薫英女学院高校2年）



中澤希乃（F／176センチ／16歳／昭和学院高校2年）



今井優蕾（C／178センチ／16歳／大阪薫英女学院高校2年）



難波絵愛（G／170センチ／15歳／桜花学園高校1年）



安井穂香（G／168センチ／15歳／四日市メリノール学院高校1年）



※平均身長173.7センチ、平均年齢16.3歳

【スタッフ】



チームリーダー：小野裕（聖和学園高校）



ヘッドコーチ：鈴木良和（日本バスケットボール協会／株式会社ERUTLUC）



アシスタントコーチ：稲垣愛（四日市メリノール学院中学校）



アシスタントコーチ：梅津ひなの（宇都宮ブレックス）



アナライジングスタッフ：櫻井このか（トヨタ紡織 サンシャインラビッツ）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：大智愛佳（日本バスケットボール協会）



アスレティックトレーナー：宮川楓（江戸川大学）



チームマネージャー：築舘慶（トヨタ紡織株式会社）

【動画】U17女子日本代表が全勝優勝…『第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント』DAY6