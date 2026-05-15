「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日正午現在でオリエンタルランド<4661.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



１５日の東証プライム市場でＯＬＣが年初来安値を更新。同社は４月２８日、２７年３月期連結営業利益は１６０７億７６００万円（前期比４．５％減）と減益見通しを明らかにした。東京ディズニーシー２５周年イベントの実施で入園者数・ゲスト１人当たり売上高が増加するとみているが、人件費など各種コストに加え、ディズニーホテル事業の客室修繕費などの増加が減益要因に働くようだ。今期の減益予想が警戒されるなか、株価は下値を探る展開が続いている。



出所：MINKABU PRESS