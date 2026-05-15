ザクザク切ってフレッシュさとシャキシャキ感を味わう♪細切りキャベツのおかず2品【キャベツでごちそう】


【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品

細い線状にする「せん切り」に対して、もう少し太い棒状にする「細切り」は、歯ごたえがしっかり残るのが魅力です。甘さはもちろん、やわらかさも増している今の時季のキャベツを味わうには、ぴったりのカット方法。ということで今回は、細切りキャベツでできる激うまレシピを2品、紹介しましょう！

堤 人美さん


教えてくれたのは

▷堤 人美さん

料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。

Instagram@hitotsutsu

■どっさりキャベツの油淋鶏（ユーリンチー）

あつあつのとりから＆ねぎだれでキャベツをペロリ

どっさりキャベツの油淋鶏


＜材料・2〜3人分＞＊1人分432kcal／塩分1.8g

・キャベツ・・・ 3枚（約150g）＜細切りにする＞

・とりもも肉 ・・・大1枚（約300g）

・溶き卵・・・1/2個分

■A

　└片栗粉、小麦粉・・・ 各大さじ2

■B＜耐熱ボウルに混ぜる＞

　└長ねぎの粗みじん切り ・・・1/2本分

　└にんにくのみじん切り ・・・1/2片分

　└しょうがのみじん切り ・・・1/2かけ分

　└白いりごま ・・・大さじ2

　└ポン酢じょうゆ ・・・大さじ3

　└ごま油 ・・・大さじ1/2

塩　こしょう　揚げ油

＜作り方＞

1．とり肉は皮の反対側を包丁で軽くたたき、塩、こしょう各少々をすり込む。Aをまぶし、溶き卵にくぐらせる。

2．揚げ油を約170℃に熱して1を入れ、約5分揚げて上下を返し、約180℃で約3分揚げる。

3．Bにラップをかけ、600Wで1分レンチンする。

4．器にキャベツを敷き、2を食べやすく切ってのせ、3をかける。

■キャベツたっぷりお好み焼き

生地に揚げ玉を入れてコクを加えるのがコツ

キャベツたっぷりお好み焼き


＜材料・2〜3人分＞＊1人分337kcal／塩分1.0g

・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜細切りにする＞

・豚こま切れ肉 ・・・120g

・長ねぎ・・・1/2本＜薄い小口切りにする＞

■A＜大きめのボウルに混ぜる＞

　└卵 ・・・1個

　└揚げ玉 ・・・大さじ2

　└小麦粉 ・・・80g

　└水 ・・・大さじ4と1/2

・青のり、削りがつお、紅しょうが・・・ 各適量

サラダ油　中濃ソース　マヨネーズ　　

＜作り方＞

1．Aにキャベツ、ねぎを加え、さっくりと混ぜ合わせる。

2．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、豚肉をさっと炒める。1を流し入れてざっと円形に整え、約3分焼く。

3．縁が焼き固まったら上下を返す。油が足りなければ適量を足し、ふたをして弱火で約4分蒸し焼きにする。ふたを取り、再び上下を返して中火で約1分焼く。

4．器に盛って中濃ソース適量をかけ、青のり、削りがつおをふって紅しょうがをのせ、マヨネーズ適量をかける。

＊　＊　＊

せん切りよりラクに切れる細切りは、忙しいときの調理時間短縮にもなる切り方です。加熱しても食感が残るので、炒めものやスープなどにもぜひ細切りを活用してみてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／堤 人美　撮影／よねくらりょう　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々