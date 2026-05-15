ザクザク切ってフレッシュな食感を味わおう♪細切りキャベツのおかず2品【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
細い線状にする「せん切り」に対して、もう少し太い棒状にする「細切り」は、歯ごたえがしっかり残るのが魅力です。甘さはもちろん、やわらかさも増している今の時季のキャベツを味わうには、ぴったりのカット方法。ということで今回は、細切りキャベツでできる激うまレシピを2品、紹介しましょう！
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。
Instagram@hitotsutsu
■どっさりキャベツの油淋鶏（ユーリンチー）
あつあつのとりから＆ねぎだれでキャベツをペロリ
＜材料・2〜3人分＞＊1人分432kcal／塩分1.8g
・キャベツ・・・ 3枚（約150g）＜細切りにする＞
・とりもも肉 ・・・大1枚（約300g）
・溶き卵・・・1/2個分
■A
└片栗粉、小麦粉・・・ 各大さじ2
■B＜耐熱ボウルに混ぜる＞
└長ねぎの粗みじん切り ・・・1/2本分
└にんにくのみじん切り ・・・1/2片分
└しょうがのみじん切り ・・・1/2かけ分
└白いりごま ・・・大さじ2
└ポン酢じょうゆ ・・・大さじ3
└ごま油 ・・・大さじ1/2
塩 こしょう 揚げ油
＜作り方＞
1．とり肉は皮の反対側を包丁で軽くたたき、塩、こしょう各少々をすり込む。Aをまぶし、溶き卵にくぐらせる。
2．揚げ油を約170℃に熱して1を入れ、約5分揚げて上下を返し、約180℃で約3分揚げる。
3．Bにラップをかけ、600Wで1分レンチンする。
4．器にキャベツを敷き、2を食べやすく切ってのせ、3をかける。
■キャベツたっぷりお好み焼き
生地に揚げ玉を入れてコクを加えるのがコツ
＜材料・2〜3人分＞＊1人分337kcal／塩分1.0g
・キャベツ・・・1/4個（約300g）＜細切りにする＞
・豚こま切れ肉 ・・・120g
・長ねぎ・・・1/2本＜薄い小口切りにする＞
■A＜大きめのボウルに混ぜる＞
└卵 ・・・1個
└揚げ玉 ・・・大さじ2
└小麦粉 ・・・80g
└水 ・・・大さじ4と1/2
・青のり、削りがつお、紅しょうが・・・ 各適量
サラダ油 中濃ソース マヨネーズ
＜作り方＞
1．Aにキャベツ、ねぎを加え、さっくりと混ぜ合わせる。
2．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、豚肉をさっと炒める。1を流し入れてざっと円形に整え、約3分焼く。
3．縁が焼き固まったら上下を返す。油が足りなければ適量を足し、ふたをして弱火で約4分蒸し焼きにする。ふたを取り、再び上下を返して中火で約1分焼く。
4．器に盛って中濃ソース適量をかけ、青のり、削りがつおをふって紅しょうがをのせ、マヨネーズ適量をかける。
＊ ＊ ＊
せん切りよりラクに切れる細切りは、忙しいときの調理時間短縮にもなる切り方です。加熱しても食感が残るので、炒めものやスープなどにもぜひ細切りを活用してみてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々