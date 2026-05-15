朝のお弁当作りが劇的にラクになるまとめ作り「具だくさんつくね」「とりの照り焼き」
【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品
お弁当のおかずは時間があるときにまとめ作りがオススメ！「お弁当のために早起きしなきゃ」の不安が軽くなる「朝ラクストック」をご紹介します。冷めても美味しく食べられる、とり肉を使ったつくねと照り焼きのレシピです。
【冷蔵保存3〜4日間OK】
※保存期間は目安です。保存容器に入れて完全にさましてからふたをし、冷蔵室で保存します。
取り分ける際は乾いた清潔な菜箸を使い、温め直したものをさましてから弁当箱に詰めてください
大豆やしいたけなどヘルシーな具材を入れて
【材料】(作りやすい分量・12個分)
・ A
とりひき肉…350g
卵…1個
大豆の水煮…50g
長ねぎのみじん切り…10cm分
しょうがのみじん切り…1かけ分
しいたけのみじん切り…3枚分
青じそのせん切り…5枚分
片栗粉、しょうゆ…各大さじ1
酒…小さじ2
塩…小さじ1/3
ごま油
【作り方】
1. ボウルにAを入れて、均一になるまでよく練り混ぜる。12等分し、1.5cm厚さの円形に整える。
2. フライパンにごま油少々を中火で熱し、1を6個並べて焼く。こんがりと焼き色がついたら、上下を返して弱めの中火にし、ふたをして4〜5分焼く。取り出してフライパンを拭き、再びごま油少々を中火で熱して、残りも同様に焼く。
(1個分69kcal／塩分0.5g レシピ考案／ワタナベマキ)
■とりの照り焼き
大人も子どもも大好きな定番の照り焼き
【材料】(作りやすい分量・約4人分)
・とりもも肉…2枚（約500g）
・ A
しょうが汁…小さじ2
酒…大さじ2
塩…少々
サラダ油 しょうゆ みりん
【作り方】
1. とり肉は半分に切り、厚い部分に切り目を入れて開き、厚みを均一にする。Aをもみ込み、約10分おく。
2. フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、1の汁けを軽くきって皮目を下にして並べる。こんがりと焼き色がついたら上下を返し、同様に焼く。ふたをして約2分蒸し焼きにして火を通す。
3. 余分な油をさっと拭き、しょうゆ、みりん各大さじ1と1/2を加えてからめる。
※弁当箱に詰めるときに、食べやすく切る。
(1人分278kcal／塩分1.4g レシピ考案／牧野直子)
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
＊ ＊ ＊
まとめ作りを活用するお弁当作り、毎朝頑張りすぎないからこそ続けられそうですね。
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／ワタナベマキ、牧野直子 撮影／竹内章雄 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ