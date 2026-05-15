モナキ4人で出たとこ勝負！“あいうえお作文”でPMCを紹介するショート動画にチャレンジ
5月21日に発売される『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.40』の特別付録（スペシャルブック16ページ）に登場するモナキのショート動画が、SNS（ぴあ音楽編集部X、Instagram、YouTube、BOOKぴあX）にて公開された。
動画では、「あいうえお作文」で、PMCを紹介。出たとこ勝負で、おヨネ、じん、サカイJr.、ケンケンの4人がチャレンジした「あいうえお作文」。90秒バージョンはノーカットで届ける。
■8月のZeppツアーに向けて急成長を続けるモナキの現在地と未来の可能性に迫る
純烈の弟分としてオーディションで選ばれ、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でデビューを果たした、今話題沸騰中の4人組グループ、モナキ。
今回のスペシャルブックでは、結成からデビューまで、そしてこれからを語ったロングインタビューをはじめ、撮りおろし写真、ぴあ名物15Ｑ（15問15答）×4人を16ページにわたって掲載。8月のZeppツアーに向けて急成長を続けるモナキの現在地と未来の可能性に迫る。
なお、オフショットを収めたチェキプレゼントは、誌面に掲載のQRコードより応募できる。
■書籍情報
2026.05.21 ON SALE
『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol40』
■関連リンク
BOOKぴあ
https://book.pia.co.jp/book/b10168883.html