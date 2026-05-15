トスネット <4754> [東証Ｓ] が5月15日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結最終利益は前年同期比80.8％減の5200万円に大きく落ち込み、通期計画の5億3600万円に対する進捗率は9.7％にとどまり、5年平均の39.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益は前年同期比0.4％減の4億8400万円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比63.2％増の6200万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.2％→1.5％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース