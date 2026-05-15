アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる、声優の山崎和佳奈さんが亡くなったことを受け、アニメ『名探偵コナン』の公式Xは15日に投稿を更新。『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌さんが追悼しました。

投稿した文書には「毛利蘭役・山崎和佳奈さんご逝去のお知らせ」と題し「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼しました。

また、「原作者・青山剛昌先生よりコメントをお預かりしておりますので、以下にご紹介いたします」とし、青山さんは「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と思いをつづりました。

さらに、「なお、今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます。山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります」と今後についても説明しました。