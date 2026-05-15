温泉旅行の“あるある”を描いたイラストが話題を集め、SNSで反響を呼んでいる。

【映像】「スリッパがない!!」話題のさまざまな温泉あるある

投稿したのは、ほし（旅イラスト＆水中写真）さん（@hoiruka_oekaki）。「温泉に行かれた方に送ります」とコメントし、温泉旅行をテーマにした水色のインコが主人公のさまざまな“温泉あるある”のイラストをXに投稿した。大浴場のシーンでは、靴箱にスリッパを入れる際に間違えないために端に入れるものの、入浴後はなくなっている様子を描いている。また、このトラブルへの対策として、数字の書かれたクリップが助かるとも紹介されている。

スリッパキープの裏ワザ＆「大浴場に馬油」などのあるあるも

その他にも、「大浴場に馬油」「増設によって複雑な館内」「部屋にある銘菓 美味しい」などの、温泉地の旅館あるあるをビンゴとして描いたイラストも投稿。また、「足湯入りたい」「温泉卵食べたい」「おみやげ買いたい」「文豪を感じたい」「間欠泉見たい」といった、温泉街で体験したいことも表現されている。

投稿を見た人からは「有料の冷蔵庫って今でもあるんか？」「いいねえ 温泉行きたくなるねえ」といった声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「大浴場とスリッパのイラストは自分の体験です。割とよくあります。特に、スリッパのキープ法についての反応をいただき、『裏返す』『カゴまで持って行く』など対策を教えていただき、大変勉強になりました」と話している。（『わたしとニュース』より）