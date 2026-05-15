「ドジャース−ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースがまさかのミスで同点に追いつかれた。テオスカー・ヘルナンデス外野手が打球処理を誤り、ランニングホームランにしてしまった。

場面は２点リードの五回２死一塁。イ・ジョンフが左翼線へ放った打球に対し、テオスカーは左翼ファウルグラウンドのスタンドに飛び込むと判断し、追うのを途中でやめた。だがボールはフェンスに跳ね返り、左翼フェンス前を転々。慌てて追いかけたが、一塁走者だけでなく打者走者までも一気に生還した。

記録は失策ではなくランニング本塁打に。本拠地のスタンドからはブーイングもわき起こった。ベンチ内ではがっくりと肩を落とし、頭を抱えたテオスカー。シーハンに謝罪の意を示すと、右腕もポンとお尻をたたき返し「気にするな」といったジェスチャーを繰り出していた。

直前にはロハスがハースの遊飛をわざと落球し、一塁走者のギルバートと走者を入れ替える頭脳プレーを見せていた。少しでも失点を防ぐための努力をベテランが行っていた中、痛恨の拙守となってしまった。

それでも六回１死一塁からの第３打席で左翼へ安打を放ち、送球間に二塁へ進んで好機を拡大。二塁では自らの怒りに満ちた表情でヒップロックを繰り出した。その後、コールのタイムリーで二塁から全力疾走で生還。ミスを挽回した。